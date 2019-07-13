ارتفاع مبيعات «فولكسفاغن» عالمياً في يونيو

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

ارتفعت مبيعات مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على مستوى العالم في يونيو الماضي. وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورغ أن مبيعاتها ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1.6% لتصل إلى 974400 سيارة.

وعزت الشركة سبب زيادة مبيعاتها على مستوى العالم إلى ارتفاعها الواضح في أهم أسواقها، الصين، حيث سجلت زيادة بنسبة 15%. تجدر الإشارة إلى أنه منذ أول يوليو الجاري جرى تطبيق 4 معايير جديدة للانبعاثات الكربونية، ما أدى إلى مشتريات مبكرة في يونيو الماضي، بحسب بيانات الشركة.

وبينما ارتفعت مبيعات الشركة في الصين، سجلت الشركة تراجعاً في مبيعاتها الأوروبية بنسبة 5%. في حين استقرت المبيعات في ألمانيا على نفس مستوى العام الماضي.

من جانب آخر، أعلنت الشركة عن توسيع تعاونها مع شركة فورد الأمريكية من أجل مواجهة تكاليف التطوير. جاء ذلك عقب اجتماع بين مجلسي إدارتي الشركتين الخميس الماضي.