«بيجو بارتنر» الجديدة تنطلق في الأسواق الخليجية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بيجو الفرنسية مركبتها بارتنر الجديدة كلّياً في أسواق الشرق الأوسط. وأصبحت بارتنر الحائزة على جائزة أفضل مركبة فان في العالم لسنة 2019 متوفرة في أسواق دول التعاون منذ يونيو 2019 ويبدأ سعرها من 12.779 دولار.

وتتميّز الإضافة الأحدث إلى مجموعة مركبات بيجو التجارية بكونها تجمع ما بين السعة الكبيرة للحمولة (حتى 1000 كلغ) وخيارات من محرّكات البنزين والديزل ذات القوّة الأعلى والاستهلاك الأقل للوقود وبالتالي فإن (بارتنر) الجديدة كلّياً تنفرد عن غيرها من المركبات الأخرى ضمن فئتها.

وتأتي بارتنر بنظام i-Cockpit المتطوّر من بيجو كتجهيز قياسي وتوفر مستويات عالية من الرقي والعملانية ضمن فئة مركبات الفان الصغيرة B بالإضافة إلى تجربة قيادة جديدة بالكامل لصالح مستخدمي المركبات التجارية.