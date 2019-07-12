الحبتور للسيارات تطلق عرضاً يتضمن وقوداً مجانياً لـ18 شهراً

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت الحبتور للسيارات عرضاً صيفياً خاصاً لعملائها يتضمن وقوداً مجانياً لأول 18 شهراً، عند شراء أي من سيارات الركاب والـSUV من ميتسوبيشي، وإضافة إلى الوقود المجاني لمدة عام ونصف العام، ستحصل جميع سيارات الركاب والـSUV من ميتسوبيشي، المباعة في فترة العرض على تظليل الزجاج من لومار وحماية الطلاء من سكوتش جارد.

ويغطي العرض الصيفي المنعش من ميتسوبيشي جميع سيارات الركاب والـ SUV مثل سيارة مونتيرو سبورت العصرية، وسيارة الباجيرو، والسيارة متعددة الاستعمالات والمزايا إيكليبس كروس، وسيارة الأوتلاندر العائلية ذات المقاعد السبعة، وسيارة ASX الكروس أوفر الذكية، بالإضافة إلى لانسر EX الأنيقة، وسيارة السيدان المدمجة أتراج.

وقال سي في رافين. مدير عام المبيعات في الحبتور للسيارات ــ ميتسوبيشي: يهدف هذا العرض إلى تقديم قيمة أكبر للعملاء مقابل أموالهم بالإضافة إلى راحة البال. ونواصل تقديم العروض المفيدة للعملاء والتي تقدم توفيراً حقيقياً على المدى الطويل.