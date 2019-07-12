«ميني» تطرح أولى سياراتها الكهربائية بمدى 114 ميلاً لكل شحن

المصدر: لندن - د ب أ

طورت شركة «ميني» أولى سياراتها الكهربائية التي تلائم القيادة على الطرق لمسافات طويلة داخل المدن وليس للقيام بالرحلات اليومية المتعددة.

وأطلقت الشركة البريطانية التابعة لشركة «بي.إم.دبليو» الألمانية سيارتها الكهربائية «كوبر إس.إي» التي بدأ تجميعها في مدينة أوكسفورد البريطانية في نوفمبر الماضي، في حين من المتوقع طرحها في السوق الأمريكية أوائل 2020 بحسب موقع «أوتو نيوز».

ولم تكشف الشركة عن سعر السيارة الكهربائية، لكن من المتوقع وصوله في أوروبا إلى 32 ألف يورو (35.8 ألف دولار).تعمل السيارة «كوبر إس.إي» الكهربائية بمحرك طاقته 135 كيلووات بقوة 181 حصاناً وتستطيع الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 7.3 ثوانٍ. وتعمل «كوبر إس.إي» الكهربائية ببطارية بقدرة 32.6 كيلووات/‏‏ساعة ويصل مداها إلى نحو 114 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة الشحن وفقاً لتقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية.