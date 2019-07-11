تصميم جديد مثير من مرسيدس - بنز فانز V

المصدر: دبي - البيان

كشف مصممو مرسيدس - بنز في شتوتغارت النقاب عن تصميم جديد مثير للإعجاب للفئة V، والتي شهدت تعديلات على تصميمها الأمامي وألوانها الخارجية، ومقصورتها المطوّرة إلى جانب مجموعة من أحدث التجهيزات التي تساعد السائق أثناء القيادة. وأصبحت واجهة الفئة V أعرض بعد إعادة تصميم المصدّ الأمامي ودمج فتحات التهوية في الشقّ السفلي من المصدّ لتصبح فتحة واحدة عريضة. وكتجهيزٍ اختياري تتوفر السيارة بحزمة AMG والتي تشتمل على شبك المبرّد الألماسي الجديد المزين بالكروم والذي يُضفي مظهراً رياضياً.

كما أصبحت المقصورة في سيارات الفئة V الجديدة تركز على راحة الركاب من خلال تصميم بسيط وأنيق مع فرش جديد وخيارات تزيين إضافية أخرى.