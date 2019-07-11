مبيعات السيارات في الصين تراجعت 9.6 %

المصدر: بكين - رويترز

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين، أمس، إن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت 9.6 % في يونيو مقارنة بها قبل عام، مواصلة الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات نزلت إلى 2.06 مليون سيارة.

يأتي ذلك عقب تراجع 16.4% في مايو و14.6% في أبريل ، فضلاً عن أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في العام الماضي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وانخفضت المبيعات في النصف الأول من العام 12.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 مليون سيارة.