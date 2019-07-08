«بي إم دبليو» ودايملر تطوران أنظمة القيادة الذاتية

المصدر: ميونيخ/‏‏ شتوتغارت - البيان

وقعت BMW ودايملر AG اتفاقية التعاون الاستراتيجي الذي يركز على تطوير الجيل القادم من تقنيات أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية على الطرقات السريعة وتقنيات الركن الذاتي التي تندرج ضمن المستوى 4 لمعايير جمعية مهندسي السيارات.

وتخطط الشركتان لمحادثات مستقبلية تتناول توسيع إطار التعاون ليتضمن مستويات أعلى من القيادة الذاتية في المناطق المزدحمة والمدن. وهذا ما يؤكد أهمية هذا التعاون وطبيعته الاستراتيجية ليشمل منصات قابلة للتوسع في القيادة الذاتية. كما تفتح اتفاقية التعاون غير الملزمة باب الدخول للشركاء الاستراتيجيين ومزودي القطع.