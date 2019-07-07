استمرار تراجع نشاط صناعة السيارات في العالم

المصدر: لندن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي تراجع نشاط شركات صناعة السيارات ومكوناتها للشهر التاسع على التوالي.

وبحسب بيانات مؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» للمعلومات والبحوث الاقتصادية فقد تراجع أداء 5 قطاعات فرعية للصناعات التحويلية خلال يونيو الماضي وهي المعادن والتعدين والمعدات التكنولوجية والسلع الصناعية والغابات والمنتجات الورقية والكيماويات.

في الوقت نفسه فإن قطاعي النقل والبنوك سجل أقوى نمو للنشاط الاقتصادي في العالم خلال الشهر الماضي.

وفي أوروبا كان معدل انكماش نشاط قطاع المعادن هو الأكبر منذ نوفمبر 2012، في الوقت الذي واصل فيه القطاع انكماشه للشهر التاسع على التوالي.