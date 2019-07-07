شركة مصرية لتأجير السيارات توسع نشاطها في الأسواق الخليجية

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت شركة مصرية لمشاركة وتأجير السيارات عن توسيع نشاطها في الخليج العربي ليشمل السعودية والكويت بعد نجاحها في دبي.

وقال عبد الرحمن الجمل الرئيس التنفيذي لشركة «فريندي كار» لمشاركة السيارات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس: بعد نجاح تجربتنا في دبي ومصر... قريبا تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في الخليج العربي من خلال فتح مقرات لها في السعودية والكويت، وسيكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وبشأن خطة الشركة المستقبلية في مصر، قال الجمل: تسعى الشركة لمضاعفة أيام التشغيل، لافتاً إلى أن عدد أيام التشغيل بلغ 10 آلاف يوم منذ انطلاق خدمة «فريندي كار» في السوق المصري قبل ثمانية أشهر.

وأضاف أن30 ألف شخص قاموا بالتسجيل على موقع الشركة في مصر، لافتاً إلى أن هناك ألف مستخدم لأنشطة الشركة و300 سيارة.

وأشار إلى إطلاق أول خدمة إلكترونية بشكل يتيح للعملاء الاختيار بين أكثر من 300 سيارة متنوعة ومختلفة الأحجام. وتعتمد هذه الخدمة، وفق الجمل، على منصة إلكترونية تتيح لمالكي السيارات أن يستفيدوا منها وتحقيق عائد إضافي لهم من خلال تأجيرها على المنصة لأشخاص معتمدين من قبل الشركة. ولفت الجمل إلى أن الخدمة تزيل حالة القلق لدى العملاء من التكلفة والإجراءات الطويلة، وكل ما على العميل هو التوجه للموقع والتسجيل حتى يتمكن من تأجير سيارته المختارة في دقائق معدودة.