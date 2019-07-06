رئيس «بي إم دبليو» نحو مغادرة منصبه

المصدر: ميونخ - د ب أ

يعتزم رئيس شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، هارالد كروجر، التخلي عن مهام منصبه عقب انتهاء عقده في نهاية أبريل عام 2020.

وأعلنت الشركة على نحو مفاجئ أمس في ميونخ أن مجلس الإشراف سيجري مشاورات في جلسته المقبلة في 18 يوليو الجاري حول خليفة كروجر.

ويترأس كروجر (53 عاماً) الشركة منذ 4 أعوام، في مايو عام 2015، خلفاً لنوربرت رايتهوفر، الذي يترأس حالياً مجلس الإشراف ويبحث عن خليفة لكروجر.

وقال كروجر في بيان: «عقب عشرة أعوام في مجلس الإدارة، من بينها أكثر من أربعة أعوام رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بي إم دبليو، أريد إعادة توجيه حياتي المهنية».

وكان كروجر أثار ضجة عقب سقوطه خلال عرض تقديمي في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عقب توليه رئاسة الشركة. ومنذ ذلك الحين تدور تكهنات حول حالته الصحية.

وقال كروجر أمس إن التحول في قطاع السيارات «يتطلب من كل عاملة وعامل بذل جهود كبيرة».