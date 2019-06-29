إلغاء مؤتمر صحافي لكارلوس غصن من دون إبداء أسباب

المصدر: طوكيو - أ ف ب

ألغي مؤتمر صحافي كان مقرراً مساء أمس في طوكيو للمدير التنفيذي السابق لمجموعة «رينو» و«نيسان» كارلوس غصن الموجود حالياً قيد الإقامة الجبرية في اليابان، لكن من دون إبداء أسباب.

وكان محامٍ من مكتب المحاماة الذي يمثل غصن ومتحدثة تابعة مباشرة للرئيس التنفيذي قد نفيا في وقت سابق لوكالة فرانس برس إدلاء غصن بأي تصريح. وأوضح نادي المراسلين الأجانب في اليابان (اف سي سي جاي) في بيان أن «كارلوس غصن، وبعد أن قام باستشارة عائلته، قرر إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً مساء أمس الجمعة في طوكيو، لكن من دون إبداء أي أسباب.