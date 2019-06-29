إطلاق أول سيارة «تويوتا كورولا هايبريد» كهربائية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت «الفطيم تويوتا» أول سيارة تويوتا كورولا هايبريد كهربائية في الإمارات، وهي السيارة السيدان العائلية التي سجلت مبيعات قياسية بلغت أكثر من 47 مليون سيارة في كافة أنحاء العالم.

تتميز تويوتا كورولا الجديدة كلياً 2020 والتي طرحتها «الفطيم تويوتا»، بتصميم خارجي ديناميكي جديد، ومستويات أداء غير مسبوقة، فضلاً عن كفاءة في توفير استهلاك الوقود بواقع 27.6 كلم/‏‏ لتر، بما يجعل منها الإصدار الأكثر كمالاً من السيدان الشهيرة (كورولا) حتى الآن.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «إن سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً تجسد الرؤية الأكثر جوهرية حتى الآن لهذه السيارة الرائعة. ولا يقتصر الأمر على التكنولوجيا المبتكرة السباقة التي تشتمل عليها، ولكنها توفر تجربة قيادة لا مثيل لها. وبالإضافة إلى الإصدار المجهز بمحرك الوقود، سيتوفر للعملاء الآن خيار الطراز الهايبريد، بما يعزز من الجاذبية الكبيرة التي تتسم بها كورولا».