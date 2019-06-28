«مجموعة قرقاش» تطرح أحدث طرز «جي إيه سي موتور» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة قرقاش، بالتعاون مع «جي إيه سي موتور» أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، طرح أحدث طرز «جي إيه سي موتور» سيارة «جي إيه 4» وسيارة «جي أس 3» في الإمارات. وقامت مجموعة قرقاش بتطوير خطة التوسع العالمية لشركة «جي إيه سي موتور»، وعملت على تطوير العلامة التجارية بشكل أكبر في المنطقة.

وتمت استضافة حفل إطلاق «جي إيه 4» و«جي أس 3» في الإمارات في عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سمير قرقاش، رئيس مجموعة قرقاش. وشهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش. وزينغ هيبين، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «جي إيه سي» الدولية.

وتعتزم مجموعة قرقاش افتتاح أول صالة عرض لسيارات «جي إيه سي موتور» في أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى صالتي عرض إضافيتين في دبي في مواقع مميزة في منطقة الراشدية وشارع الشيخ زايد، خلال عام 2019. تقدم صالات العرض الجديدة جميع خدمات البيع تحت سقف واحد، مما سيساعد العلامة التجارية على تقديم خدمة متميزة لعملائها في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والإمارات الأخرى.