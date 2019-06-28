انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية بسبب ضعف الطلب والبريكست

المصدر: بروكسل - د ب أ

توقّعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاض مبيعات السيارات هذا العام بسبب ضعف الطلب والغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرابطة قالت في بيان خلال الاجتماع العام السنوي لها إن عملية تسجيل سيارات الركاب تشهد تراجعاً بنسبة 1% مقارنة بعام 2018. وكانت الرابطة قد توقعت في السابق ارتفاع المبيعات بنسبة 1%. وأظهرت بيانات الرابطة انخفاض المبيعات في دول أوروبا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية بنسبة 1% خلال أول خمسة أشهر من العام.

وقال الأمين العام للرابطة إيريك جوناير: «بعيداً عن الغموض بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير أوضاع الاقتصاد الكلي، فإن هذه الإحصاءات تمثل استقراراً طبيعياً للسوق». وأضاف: «مسار النمو تباطأ خلال الأعوام الماضية».

وتوقعت الرابطة أن تبلغ مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليون سيارة بحلول نهاية هذا العام. وجاء في بيان الرابطة أن عمليات تسجيل السيارات في أوروبا انخفضت بصورة كبيرة في سبتمبر الماضي.