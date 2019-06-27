سيارة «خارقة» تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نجحت شركة هولندية في إنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، تتميز بأداء فريد يضع حداً للقناعة السائدة بشأن محدودية قدرات سيارات الطاقة الشمسية، نظراً إلى قدرتها على قطع 720 كلم قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. وقد جُهّزت السيارة لايتيير بألواح شمسية تمتد على مساحة خمسة أمتار مربعة، وتغطي سطح السيارة ومقدمتها، وتعمل على جمع الطاقة من الشمس.

وتتمتع السيارة بأداء يعد الأفضل من نوعه لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية تصنع تجارياً، سواء من حيث المسافة التي يمكن قطعها والسرعات التي يمكنها تحقيقها، غير أن سعرها باهظ نسبياً، إذ طرحت بسعر 149 ألف يورو. وإلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بإمكانية شحنها بالكهرباء، وهي ميزة مهمة في الدول التي لا تشرق بها الشمس في بعض شهور العام.