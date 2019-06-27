«لامبورجيني» تفتتح متحفاً لتاريخها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لامبورجيني» عن انتهائها من عملية تجديد وتطوير متحفها بمدينة سانت أجاتا بولونيز في إيطاليا، وافتتاح الموقع المعاد تصميمه بالكامل وتجهيزه بمعارض جديدة ومميزة.

وتم إطلاق المتحف الجديد تحت اسم «موديتك» أو «متحف التكنولوجيا»، ليكون نقطة جذب شهيرة للسياح الذين يزورون مسقط رأس علامة»لامبورجيني«في إيطاليا، ويمتدّ المعرض الحصري حتى 31 أكتوبر 2019.

وقال داميان بيرشيرون رئيس أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في «أوتوموبيلي لامبورجيني»، «إن متحف التكنولوجيا الجديد، هو بالفعل المكان الأمثل لعشاق «لامبورجيني»، الذين يرغبون في الانغماس في تاريخ العلامة وإرثها الغني.