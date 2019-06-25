«الماجد للسيارات» تطرح «كيا تيلورايد» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت مجموعة الماجد للسيارات في الإمارات الطراز الجديد من «كيا تيلورايد» التي تم تصميمها لتواكب شغف عشاق الاستكشاف والترحال ممن يجدون متعة لا حدود لها في خوض الطرقات الوعرة.

تمتاز «تيلورايد» بغطاء محرك طويل وشبكة أمامية مميزة يعززان مظهرها القوي على الطرقات، بالإضافة إلى مصابيحها الأمامية الجريئة التي توحي بالقوة والثبات، وتكتسب السيارة طابعاً خاصاً كذلك مع كتابة اسم Telluride على امتداد حواف غطاء السيارة الأمامي والباب الخلفي.

ولا تقل مقصورة «تيلورايد» فخامة عن مظهرها الخارجي، حيث أنها مصممة ليستمتع بها جميع الركاب وليس السائق فحسب. ومع توفيرها مستوى عالٍ من الراحة، وتعد «تيلورايد» الخيار الأمثل لاصطحاب الأصدقاء والعائلة في مغامرات لا حدود لها. وتتمتع «تيلورايد» بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لترات بقوة 291 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 355 نيوتن متر عند 5200 دورة في الدقيقة.