ألمانيا تتطلع لصدارة صناعة السيارات الكهربائية

المصدر: برلين - د ب أ

أكدت ألمانيا تطلعها إلى الصدارة العالمية في صناعة السيارات الكهربائية. ودعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ألمانيا وأوروبا لأن تكونا رائدتين على المستوى العالمي في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال في تصريحات قبل اجتماع قمة عن مستقبل قطاع السيارات في ألمانيا: «لن يكون هناك حل إلا إذا أصبحنا أبطال العالم في صناعة السيارات الصديقة للبيئة والمستدامة، التي يمكننا من خلالها تحقيق أهداف المناخ المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون». وذكر ألتماير أنه يتعين الاهتمام بأن تكون هناك قيمة مضافة جديدة مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا.