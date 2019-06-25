خدمة ما بعد بيع السيارات تعزز ولاء العملاء

المصدر: سنغافورة - البيان

أكدت دراسة أجرتها شركة «ج. د. باور» أن خدمة ما بعد البيع في قطاع السيارات تؤثر بشكل كبير جداً في ولاء العملاء للعلامة التجارية. وذكرت الدراسة أن احتمال أن يشتري أصحاب السيارات الذين كانوا راضين عن خدمة ما بعد البيع سيارة أخرى من الوكيل نفسه الذي قدّم الخدمة لسيارتهم، كبيرٌ جداً.

ووجدت الدراسة أن 67% من عملاء الأسواق الكبرى الذين كانوا راضين عن خدمة ما بعد البيع يبدون تأكّداً من أنهم سيشترون سيارات جديدة في المستقبل من الوكيل نفسه الذي قدّم خدمة ما بعد البيع لسياراتهم سابقاً.

وقال شانتانو ماجومدار، المدير الإقليمي للممارسات في قطاع السيارات في شركة «ج. د. باور» مع استمرار انخفاض الرضا العام في السوق، من المهمّ جداً أن تقدّر العلامات التجارية أعمالها مع العملاء الحاليين، ولا شكّ في أنّ العملاء الأقلّ رضاً عن خدمة ما بعد البيع سيفكّرون في علامات أخرى عند بحثهم في السوق مجدداً عن سيارة جديدة.