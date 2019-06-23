إنفينيتي Q50.. قدرات فريدة في التحكم ضمن جميع الظروف

المصدر: دبي - البيان

دعت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عشاق السيارات إلى اختبار المزايا الفريدة لسيارة إنفينيتي Q50 والتي تضمن لسائقيها أقصى درجات التحكم أياً كانت ظروف الطرق التي تسلكها.

تم تصميم إنفينيتي Q50 لمواكبة متطلبات السائقين مع تزويدها بأنظمة متطورة تتوقع رد فعل السائق؛ ومنها على سبيل المثال نظام التوجيه المباشر المتكيّف الأول من نوعه في العالم، والذي يمنح السائق تجربة قيادة فائقة السلاسة بصرف النظر عن حالة الطريق، حيث يقوم نظام التوجيه الرقمي هذا بفلترة الاهتزازات غير المرغوب بها لضمان رحلة ملؤها الراحة والثقة في أرجاء المدينة.

وينعكس نهج إنفينيتي المرتكز على العملاء أيضاً في جهاز اختيار نمط القيادة، والذي يجسد شعار العلامة التجارية (Empower the Drive) في تمكين السائق من اختبار أقصى قدرات القيادة؛ حيث يعد النمط النموذجي Standard الخيار الأمثل للقيادة اليومية ضمن المدينة، في حين يتيح النمط البيئي Eco استهلاكاً أقل للوقود مع انخفاض ناتج الطاقة الذي يولده المحرك.

ويلبي النمط الرياضي Sport شغف عشاق الأداء القوي ببلوغ أقصى مستويات عزم الدوران، في حين يتيح النمط الشخصي Personal للسائق تعديل إعدادات المحرك وناقل الحركة بما يلائم احتياجاته الشخصية. وتعد المزايا المتطورة لسيارة Q50، بما فيها نظام التوجيه المباشر المتكيّف، حصيلة ما يزيد على 10 سنوات من الأبحاث دأبت إنفينيتي خلالها على تقديم أحدث الطرازات وتوفير تجربة قيادة لا مثيل لها حتى الآن.