«تويوتا» تنوي إنتاج سيارة سباق هجين

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم«تويوتا» إنتاج سيارة سباق هجين، وتأمل الشركة في اشتراك السيارة الجديدة في سباق «لو مان 24 ساعة» الفرنسي، مشيرة إلى أنه اعتباراً من 2020 ستبدأ إنتاج سيارتها الجديدة من فئة سيارات السباق، حيث ستنتج حوالي 20 سيارة، على الأقل، خلال عامين.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن السيارة الجديدة «تويوتا جي آر سوبر سبورت» ستمثل الشركة اليابانية في هذه الفئة الجديدة من السيارات وستحل محل الفئة الحالية واسهما «إل.إم.بي1».

وكانت «تويوتا» كشفت عن النموذج الاختباري للسيارة الجديدة في معرض طوكيو الدولي للسيارات 2018 وكانت تعمل بمحرك هجين تربو مزدوج بقوة 986 حصاناً.

ولكن القواعد المنظمة لسيارات السباق تشترط ألا تزيد قوة المحرك عن 750 حصاناً، والوزن حوالي 2425 رطلاً. في الوقت نفسه، فإن المحرك الكهربائي لسيارة السباق لا يجب أن تزيد قوته عن 200 كيلووات، وأن يكون مكانه في نفس مكان المحرك الموجود في السيارة المناظرة التي تسير على الطرق.