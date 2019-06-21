«رينو» و«نيسان» تتعاونان مع «وايمو» في خدمات المركبات ذاتية القيادة

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم شركتا «رينو» و«نيسان موتور» العمل مع شركة «وايمو» التابعة لـ«جوجل» في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وخدمات التوصيل في فرنسا واليابان.

وقالت «نيسان» إنها ستعمل مع «وايمو» و«رينو» لإجراء بحث حول الجوانب التجارية والقانونية والتنظيمية في فرنسا واليابان فيما يتعلق بخدمات المركبات ذاتية القيادة.

تجدر الإشارة إلى أن «وايمو» هي أول شركة تقدم خدمة سيارة الأجرة ذاتية القيادة، تحت اسم «وايمو وان»، رغم أنها متاحة بصورة أولية فقط في ضاحية بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية.

وتعتزم «رينو» و«نيسان» إقامة مشاريع مشتركة في اليابان وفرنسا لخدمات التنقل في مركبات من دون سائق. وأشارت الشركات إلى أنها حريصة على توسيع خدماتها المستقلة في المزيد من الأسواق.

وكانت «هوندا» قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها قررت استثمار 2.75 مليار دولار في مشروع لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع جنرال موتورز.