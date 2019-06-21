النابودة للسيارات توزع زيوت تشحيم هندوستان بتروليوم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تم تعيين النابودة للسيارات كموزع معتمد وحصري في الإمارات لمنتجات شركة البترول الهندية هندوستان بتروليوم، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركتها التابعة في الإمارات، هندوستان بتروليوم الشرق الأوسط. وتتمتع النابودة للسيارات التابعة لمجموعة خليفة جمعة النابودة، بأكثر من 4 عقود من الخبرة في قطاع السيارات وهي الموزع الحصري لعلامات أودي وبورشه وفولكس واجن في دبي والإمارات الشمالية.

وقع الاتفاقية خليفة جمعة النابودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة خليفة جمعة النابودة، وسوهندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لشركة هندوستان بتروليوم الشرق الأوسط، بحضور خالد النابودة، المدير الإداري لمجموعة خليفة جمعة النابودة.

وقال كيه. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: استندت استراتيجيتنا للنمو في السنوات القليلة الماضية إلى توسيع شبكتنا، حيث قمنا بتطوير مرافق جديدة في جميع أنحاء الإمارات لنكون قادرين على مواكبة وتجاوز توقعات عملائنا.

شمل ذلك بناء أكبر صالات عرض أودي وبورشه في العالم هنا في دبي، وتوسيع تواجدنا في إمارتي الشارقة والفجيرة، وبناء ورشة عمل حديثة للهياكل والطلاء في دبي. ومن خلال الشراكة مع هندوستان بتروليوم، سنقوم بالتوسع في قطاع أعمال جديد لكنه ذو صلة. وتتمتع النابودة للسيارات بسمعة رفيعة في السوق بصفتها لاعباً رئيسياً في قطاع بيع السيارات الفاخرة، ويتسم سوق زيوت التشحيم بتنافسية عالية.