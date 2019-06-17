9.5 % انخفاض أقساط تأمين السيارات في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت «انشورانس ماركت. ايه إي» خدمة التأمين الرقمية في الإمارات عن أحدث أرقامها حول سوق تأمين المركبات في الدولة حيث برزت نيسان وتويوتا وفورد وهوندا وميتسوبيشي كأكثر ماركات للسيارات مؤمن عليها في الإمارات، مع تسجيل انخفاض في متوسط أقساط التأمين بنسبة 9.5٪ في العام 2019 حتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

واحتلت ميتسوبيشي باجيرو المركز الأول في قائمة أكثر الطرز المؤمن عليها في النصف الأول من عام 2019، متجاوزة «نيسان تيدا»، ما يؤكد الشعبية الكبيرة للمركبات الرياضية متعددة الأغراض في الإمارات.

وفي الواقع، كانت ثلاثة من الطرز الخمسة الأكثر تأميناً هذا العام من النوعية متعددة الأغراض SUV، احتلت «فورد إيدج» و«فورد إكسبلورر» المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. وشكلت «تويوتا كورولا» و«هوندا سيفيك» بقية الخمس الأوائل، مع انخفاض شعبية نيسان تيدا وهوندا أكورد ونيسان سنترا.

ومن المرجح أيضاً أن انخفاض الأقساط أتى كنتيجة لتباطؤ مبيعات السيارات الجديدة في السوق. وكشفت البيانات أيضاً أن فترة الذروة لمطالبات التأمين كانت خلال أشهر الصيف وشهر رمضان. ففي العام الماضي، تم تقديم 913 مطالبة عبر انشورانس ماركت.

ايه إي بين شهري مايو وأغسطس، في حين سجل شهر يناير أقل عدد من المطالبات مع 189 مطالبة فقط. واختار ثلاثة أرباع (75٪) مستخدمي انشورانس ماركت. ايه إي تغطية تأمينية شاملة بدلاً من التأمين ضد الغير.