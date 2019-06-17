«نيسان» تكشف عن رؤية جديدة للتنقّل المستقبلي

المصدر: شنغهاي - البيان

تكشف «نيسان» عن رؤيتها المتعلقة بمستقبل التنقّل، في دورة 2019 من معرض CES Asia، من خلال تسليط الضوء على تقنيات تستخدم الإشارات التي يصدرها الدماغ، وتدمج العالمين الواقعي والافتراضي، من أجل مساعدة السائق.

وستستعرض «نيسان» تقنية «من المرئي إلى اللا مرئي» و«من الدماغ إلى السيارة» المبتكرتين، إلى جانب سيارة الدفع الكلي الكهربائية الاختبارية IMs، في المعرض التجاري الذي يقام في شنغهاي. وسيتسنى للعملاء من خلال هذه المنصة، الاطلاع على مفهوم «نيسان» للتنقل الذكي، وعلى كيفية تغيير العلامة التجارية طريقة عمل السيارات وقيادتها ودمجها في المجتمع.

وقال رويل دو فريز نائب الرئيس الأول لقسم التسويق لدى «نيسان»:«نسعى دوماً للريادة، ولا نكتفي باستباق التوجهات والتقنيات المستقبلية، بل نحدّدها بأنفسنا. نرى أنّ على التكنولوجيات أن تحلّ مشاكل العالم الواقعي، وتفيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وهذا هو الهدف من مفهوم نيسان للتنقل الذكي، رؤيتنا التي تسعى إلى الانتقال نحو عالم أفضل».