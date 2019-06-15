فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنّعة محلياً

المصدر: هانوي - أ ف ب

يستعد أكبر مصنع سيارات فيتنامي «فينفاست» لكي يسلم الاثنين أولى السيارات الموجهة للسوق المحلية التي تشهد توسعاً سريعاً كما أعلنت الشركة. وفينفاست التي أطلقت قبل عامين، هي أكبر مصنع للسيارات محلياً ومتفرعة من «فينغروب»، أكبر مجموعة خاصة في البلاد يملكها أثرى رجل في فيتنام الملياردير بام نات فونغ.

وكشفت الشركة عن أول طرازين تصنعهما أحدهما سيارة رباعية الدفع، أمام عالم السيارات في باريس في نوفمبر بحضور نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام. وتعتزم أيضاً صنع حافلات كهربائية ودراجات نارية.

وقال مدير عام فينغروب نغوين فييت كوانغ «في أقل من 72 ساعة، ستكون أولى السيارات من صنع فيتنامي في شوارع فيتنام».