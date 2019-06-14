«رينو زوي» الكهربائية.. تصميم مدروس ومزايا مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

طرحت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، سيارة «رينو زوي» بمزايا تصميم فريدة وابتكارات ذكية، ما يجعلها الخيار الأول بين السيارات الكهربائية. تم تصميم «رينو زوي» مع أخذ راحة السائق في الاعتبار، حيث ترتقي بفضل مزاياها بأسلوب الحياة إلى مستوى جديد.

وبفضل الابتكار الهندسي، يمتاز التصميم بدمج مقابض الباب الخلفي داخل إطار النافذة، كما يبعث التصميم الداخلي العصري على الشعور بالإلهام والهدوء والسكينة، إذ يثير كل شيء في «رينو زوي» صورة العناصر الطبيعية.

وبالإضافة إلى جميع مزايا التبريد الموجودة في السيارات التقليدية، تتمتع «رينو زوي» بميزة التبريد المسبق لدرجة الحرارة، والتي تسمح للسائق ببرمجة التدفئة أو تكييف الهواء قبل ساعتين من الانطلاق.

وبما أنها مزودة بوحدة شاحن ™Chameleon ذكية، يمكن شحن بطارية «رينو زوي» من صفر إلى 100% خلال 2.5 ساعة من محطة شحن بقوة 22 كيلوواط، وخلال 7.5 ساعات من محطة شحن بقوة 7.4 كيلوواط. ويمكن شحن السيارة في المنزل أو في إحدى محطات الشحن المنتشرة في الإمارات. ولمساعدة العملاء على شحن سياراتهم بسهولة، افتتحت «العربية للسيارات- رينو» محطة شحن جديدة في صالة العرض التابعة لها في شارع الشيخ زايد بدبي.

وتتمتع السيارة بقدرة عزم كبيرة عند قيادتها، حيث يتيح محركها القوي الفرصة للانتقال إلى سرعات عالية تناسب حجم السيارة في وقت قصير وفي نفس الوقت تتمتع بقدر كبير من الثبات عند القيادة بسرعة، فضلا عن أن توفر أعلى درجات الأمان.