«الفطيم لكزس» تطرح بطاقة مكافآت مسبقة الدفع

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت الفطيم لكزس واحدة من أكثر البطاقات مسبقة الدفع ابتكاراً في قطاع السيارات بالمنطقة بالشراكة مع «نور بنك»، و«ماستركارد» و«بطاقة فليكس- إي». وتتيح بطاقة مكافآت لكزس للعملاء الذين يشترون سيارة لكزس جديدة إمكانية الاستفادة من عروض ومزايا تشمل استرداد المبالغ النقدية، التي يمكن استخدامها في مراكز صيانة لكزس وإنترسكت باي لكزس وقائمة متنوعة من علامات الفطيم التجارية وغيرها من المحلات التجارية في الإمارات.

وسيكون بمقدور العملاء المستفيدين من البطاقة مسبقة الدفع الحصول على مزايا عديدة، بما في ذلك خصم بنسبة 25% على جميع قطع الغيار و20% على أجرة العمل، إلى جانب خصومات جذابة لدى إنترسكت باي لكزس وعروض المطاعم في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وكراون بلازا دبي فستيفال سيتي وهوليداي إن دبي فستيفال سيتي، والعديد من المزايا التي ستضاف لاحقاً.

وقال محمد مقطري، مدير الإدارة العامة لـ «الفطيم لكزس»: «فخورون بطرح تجربة مميزة لعملائنا في مجال البطاقات مسبقة الدفع من خلال بطاقة لكزس مسبقة الدفع».

وقال كاظم علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في نور بنك: يفخر نور بنك بتعزيز شراكته مع الفطيم من خلال دعم بطاقات مكافآت لكزس، التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية، كما يؤكد هذا التعاون التزامنا المستمر تجاه توفير الحلول المصرفية ودعم انتقال الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة تتسم بالكفاءة للدفعات الرقمية».