طرح بطاريات أوروبية جديدة في «أوتوميكانيكا دبي»

المصدر: دبي - البيان

طرحت مجموعة المكرم لتجارة قطع غيار السيارات (إيه-ماب) خلال مشاركتها في فعاليات معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019» أحدث مجموعاتها من البطاريات الأوروبية «أسيمكو بلس».

وبطاريات أسيمكو بلس مصنوعة في أوروبا وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء وذلك باجتيازها مجموعة صارمة من اختبارات الجودة التي تضمن فاعلية كبيرة دون أية متاعب. ومعظم السيارات الحديثة مزودة بتقنية الحمل الخالي التي تقوم على استخدام بطاريات الألياف الزجاجية (AGM) التي تُحسن الأداء بشكل ملحوظ مقارنة بالبطاريات التقليدية. ولتلبية احتياجات هذه الفئة، تقدم إيه-ماب منتجها الجديد من بطاريات أسيمكو بلس المزودة بتقنية الألياف الزجاجية المناسبة للمركبات الحديثة التي تستخدم تقنيات الكبح بالتوليد المعاكس إلى جانب مستويات طاقة عالية.

وتتميز بطاريات أسيمكو بلس بتصميم شبكي محسن يطيل من عمر البطارية، وقد تم تطوير المادة الفاعلة بها لتتحمل ظروف الاستخدام القاصي، ولا سيما درجات الحرارة العالية التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط، كما تستخدم تقنية تعزز من مستويات الأداء باستخدام سبائك الكالسيوم. علاوة على ذلك، صُممت البطاريات مع غطاء مكون من نظام شبكي دقيق ورؤوس سلامة وموانع لهب وطوارد غاز مركزية، ما يجعلها أقوى وأكثر أماناً ومقاومة للتسريب.