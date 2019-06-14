إعادة التكييف في مرافق مشروع «موتور سيتي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري، عن اتفاق كل من «إيميكول» التابعة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، والمزوّد الاستراتيجي لخدمات المرافق وتبريد المناطق في دبي و«الاتحاد العقارية» المطور الرئيسي لمشروع «موتور سيتي»، بخصوص عدم انتظام خدمات التكييف في المرافق العامة لمشروع «موتور سيتي».

وخلال اجتماع ترأسه المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بحضور الدكتور أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»، وثاني الفلاسي المدير القانوني لإيميكول، وأحمد خوري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، تم التوصل إلى اتفاق كلا الطرفين بالالتزام بمسؤولياته، من حيث أن تضمن شركة الاتحاد العقارية الدفعات المستحقة لصالح شركة «إيميكول»، وذلك بجدولة الدفعات بالتعاون مع شركة «إداكوم لإدارة جمعيات الملاك» على أن تقوم شركة «إيميكول» بإعادة خدمة التكييف إلى جميع المرافق العامة ومباني الترفيه والصالات الرياضية في هذا المشروع بشكل فوري ومباشر.