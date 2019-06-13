صناعة السيارات تواجه أزمة عالمية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

انتهت دراسة ألمانية متخصصة إلى أن صناعة السيارات تقف في مواجهة أزمة عالمية خطيرة بسبب تراجع المبيعات في كل الأسواق المهمة تقريباً.

جاء ذلك في الدراسة التي أعدها معهد (كار) التابع لجامعة دويسبورج - إيسن غربي ألمانيا استناداً إلى أحدث تحليل لمبيعات السيارات حتى مايو الماضي.

وحسب هذا التحليل، فإن من الممكن لمبيعات السيارات على المستوى العالمي أن تنخفض في العام الحالي بنسبة تزيد على 5% لتصل إلى 79.5 مليون سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل له حتى بعد الأزمة المالية في عام 2008.

من جانبه، قال البروفيسور فرديناند دودنهوفر، المشرف على الدراسة، إن حروب الجمارك والعقوبات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد السبب الأهم لهذه الأزمة. وتتوقع الدراسة تراجع مبيعات 2019 بنسبة نحو 10% في الصين التي تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم، فيما توقعت الدراسة أن تبلغ نسبة التراجع 3% في سوق غرب أوروبا.