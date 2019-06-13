«فورد» تستدعي 1.2 مليون سيارة

المصدر: ديربورن - د ب أ

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات، أمس، استدعاء نحو 1.2 مليون سيارة رياضية متعددة الأغراض طراز (إكسبلورر) بسبب مشاكل فنية في العجلات الخلفية.

وأوضحت ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية، أن السيارات التي سيتم استدعاؤها هي من إنتاج الفترة بين عامي 2011 حتى 2017، ونوهت بأنها ستستدعي 28 ألف سيارة أخرى من نفس الطراز في كندا.

وحذرت فورد من وجود جزء هش في تعليق العجلات الخلفية يمكن أن يؤدي إلى تزايد خطر وقوع حوادث. وفي البيان الإلزامي الذي أرسلته فورد إلى هيئة السلامة الأمريكية، قالت الشركة: «إن تكاليف إصلاح هذا العيب يمكن أن تكبد الميزانية الفصلية (الربع سنوية) للشركة حوالي 180 مليون دولار، وقد ترك الاستدعاء تأثيراً مؤقتاً على سهم فورد».