مشاركون في «أتوميكانيكا 2019»: دبي مركز عالمي حيوي في قطاع خدمات المركبات

المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

أكد مشاركون في معرض «أتوميكانيكا دبي 2019» المتخصص في خدمات المركبات أن دبي تحتل مكانة مهمة في القطاع بوصفها مركزاً رئيسياً في سلسلة الإمداد الخاصة بتجارة قطع غيار ومستلزمات السيارات ومختلف الخدمات المرتبطة بعالم المركبات، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بفضل ما تتمتع به الإمارة من مقومات لوجستية متطورة وبيئة متكاملة تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

ولفت المشاركون في المعرض الذي اختتم فعالياته أمس في دبي بنجاح كبير إلى أن قطاع خدمات المركبات بمختلف فئاته يشهد ابتكارات متواصلة لمواكبة التطور الذي تحققه صناعة السيارات، حيث يشهد القطاع تركيزاً متزايداً على الأبحاث والتطوير.

وتأتي حجم المشاركة الواسعة في معرض أتوميكانيكا انعكاساً لأهمية دبي المتزايدة في قطاع خدمات المركبات، حيث استقطب الحدث 1880 عارضاً من 63 دولة على مساحة 63,300 متر مربع، وشارك في الحدث السنوي الذي تستضيفه دبي سنوياً 23 جناحاً دولياً و34 جمعية تجارية دولية، ويأتي أكثر من نصف الزوار التجاريين وعددهم التقديري 32 ألف زائر من خارج الدولة.

وغطي المعرض أقسام المنتجات الستة الرئيسية، وهي قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والأنظمة الإلكترونية 1,181 عارضاً، والإكسسوارات والتخصيص 246 عارضاً، والإطارات والبطاريات 226 عارضاً، والإصلاح والصيانة 155 عارضاً، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها 72 عارضاً. وشهد المعرض إبرام شراكات جديدة وإطلاق منتجات مبتكرة. وشارك في الحدث رواد صناعة قطع غيار واكسسوارات السيارات وخدمات صيانة المركبات.

وحققت تجارة دبي الخارجية بقطع غيار السيارات قفزة نوعية بواقع 32 % خلال 10 سنوات لتصل إلى 38.1 مليار درهم في نهاية 2018 مقارنة مع 28.9 في 2009.

تجارة

وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بقطع غيار السيارات العام الماضي 38.1 مليار درهم، استحوذت الواردات على نحو 53 % بقيمة 20.3 مليارا، وبلغت حصة التصدير وإعادة التصدير نسبة 47 % بقيمة 17.8 مليار درهم. واليابان كانت الشريك التجاري الأول مع دبي في تجارة قطع غيار السيارات للعام 2018 بحصة 5.2 مليارات درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 2.7 مليار درهم، ثم ألمانيا 2.5 مليار. وبلغت قيمة تجارة الإطارات للسيارات الصالون 2.9 مليار درهم، وبطاريات السيارات 1.9 مليار درهم، وقطع غيار المحركات 1.6 مليار، وإطارات الحافلات والشاحنات 1.4 مليار.