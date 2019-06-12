كريم تتوسع في العراق وتطلق خدماتها في البصرة

المصدر: البصرة ــ البيان

بعد نجاحها في كلٍ من بغداد والنجف الأشرف، وفي إطار سعيها لتوسيع عملياتها في العراق، أعلنت شركة «كريم» عن بدء تقديم خدماتها لنقل الركاب رسمياً لـما يقارب 2.5 مليون مواطن عراقي في مدينة البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق، حيث ستقدم كريم خدمات النقل بالتعاون مع سائقي التاكسي في البصرة.

من جهته قال مدير عام شركة «كريم» في العراق، محمد الحكيم «نفخر بإطلاق خدماتنا في البصرة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي والهام، ونتطلع بحماس لتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة لأهالي البصرة والمساهمة في خلق فرص عمل لشباب البصرة». مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى خلق 10 آلاف فرصة عمل وتوفير خدمات النقل لمئات الآلاف من سكان مدينة البصرة خلال الخمس سنوات القادمة.

وسيوفر تطبيق Careem نهجاً أكثر موثوقية واتساقاً للعملاء في مدينة البصرة، حيث ستكون الأسعار في نفس المستوى سيارات الأجرة العادية. فضلاً عن توفير ميزات عديدة لسائقي سيارات الأجرة من إمكانية الوصول إلى المزيد من الركاب وزيادة عدد الرحلات والأرباح اليومية.

ومن جانبه قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم «تساهم منصتنا التكنولوجية في خلق فرص عمل وتسهيل التنقل لملايين الناس، ونأمل أن يكون تواجدنا في البصرة حافزاً للشركات الأخري للاستثمار في العراق والانضمام إلينا للمساهمة في إعادة بناء وتحسين البنية التحتية».

وتعد البصرة القلب النابض للاقتصاد العراقي والمنفذ المائي الأول له وتتميز بكبر حجم الثروة النفطية التي تنتجها، ولكنها تعاني من العديد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المتقادمة وخدمات النقل العام غير الفعالة، بدورها تسعى كريم لأن يكون لها دور فعال في توفير خيارات نقل موثوقة وآمنة ومريحة وبأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع في البصرة.