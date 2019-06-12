مصنع شركة "أستون مارتن" الجديد في "ويلز" يوفر 1000 وظيفة جديدة

المصدر: لندن - د ب أ

قال مسؤول في شركة صناعة السيارات الفارهة «أستون مارتن»، إن مصنع الشركة الجديدة في منطقة «سان أثان» في ويلز ببريطانيا يوفر حوالي 1000 وظيفة جديدة، ويمكن أن يوظف العمال الذين تعتزم شركة «فورد موتور» الأمريكية الاستغناء عنهم في مصنعها القريب من مصنع «أستون مارتن».

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن مصنع الشركة الجديد سيبدأ إنتاج السيارة «أستون مارتن دي.بي.إكس» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في العام المقبل.

ويأتي تشغيل المصنع الجديد، في الوقت الذي شهدت فيه بريطانيا إغلاق عدد من مصانع السيارات أو تسريح العمال في القطاع. وكانت «فورد» قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها إغلاق مصنع محركات في مدينة «بريدجند» في بريطانيا.