انطلاق خدمات «كريم باص» في جدة

المصدر: جدة - البيان

انطلقت خدمات «كريم باص» في مدينة جدة السعودية، حيث تهدف الشركة إلى توسيع نطاق خدماتها إلى المملكة لتبدأ نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من 3 ريالات للرحلة الواحدة. تأتي الخدمة في إطار جهود كريم واِلتزامها المتواصل بحل مشاكل النقل وتحسين إمكانية التنقل وخلق فرص العمل بالمنطقة.

وقالت هدير شلبي، مدير خدمة «كريم باص»: «ستحدث كريم باص ثورة في مجال النقل الجماعي بالسعودية وستطرح مستوىً جديداً من الخيارات والأسعار لعملائنا.

حققت حافلات الخدمة التي تتسع حتى 13 راكبًا نجاحًا مشهودًا في مصر حيث خففت من كثافة الحركة المرورية ووفّرت بديلًا يتسم بالأمان والكفاءة. ومن خلال التكنولوجيا المتفوقة التي نستعين بها، تتميز خدمتنا المعتمدة على التطبيق بالسلاسة نفسها التي تتميز بها خدمة حجز السيارات».