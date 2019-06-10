«رينو» تتخذ إجراءات ضد غصن بناء على تدقيق داخلي

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن محاميان يدافعان عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، أنهما فوجئا بمعرفة أن مجلس إدارة رينو إس.إيه بدأ اتخاذ إجراءات ضد موكلهما بناء على تقرير لعملية تدقيق داخلي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المحاميين جان إيف لو بورن وفرانسوا زيمراي قولهما في بيان، إن غصن لم يحصل على فرصة للرد على أي من التساؤلات التي أثارها التقرير. وقال المحاميان: «بشكل صادم، ولعدة أشهر، تم تداول عناصر من هذا التدقيق في الإعلام دون أن يتسلمها غصن على الإطلاق».

وأشارا إلى أن غصن يرغب في تقديم جميع المعلومات التوضيحية اللازمة عند إتاحة الفرصة له للتعبير عن وجهة نظره. وكانت رينو وشريكتها اليابانية نيسان موتور قد أطلقتا تدقيقاً بشأن شركتهما «RNBV»، والذي أكد وجود «أوجه قصور» مالية، وفقاً لما أعلنته رينو في 4 يونيو، وبشكل خاص فيما يتعلق بـ11 مليون يورو (12.5 مليون دولار) من النفقات ارتبط معظمها بغصن.

وتم القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر الماضي، ويواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وانتهاك الثقة. وكان قد جرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسوبيشي، وتنحى عن منصبه كرئيس لرينو في يناير الماضي.