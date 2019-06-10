ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - د ب أ

أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ارتفعت 28% خلال أول خمسة أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك لقوة الطلب على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة يونهاب عن رابطة مصنعي السيارات الكورية والشركات الأجنبية المصنعة للسيارات القول إن عدد السيارات الصديقة للبيئة التي تم بيعها خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين بلغت 65030 وحدة، بارتفاع 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وبلغت مبيعات الشركات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة خلال أول خمسة أشهر من العام 50894 سيارة، بارتفاع 25.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة المستوردة 14036 سيارة، بارتفاع 36.1%.

وعلى الرغم من أن الحكومة قررت إلغاء الدعم على السيارات الكهربائية الهجينة هذا العام، إلا أن مبيعات السيارات الهجينة المحلية ارتفعت 14.5% لتصل إلى 27774 وحدة خلال أول خمسة أشهر من هذا العام.