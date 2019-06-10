«بروفورمنس اتش كيو» ترفد سوق الإمارات بعلامات عالمية لتعديل السيارات

المصدر: دبي - البيان

تستعد «بروفورمنس اتش كيو للسيارات»، الإضافة الأحدث لأعضاء «مجموعة الفهيم»، لرفد السوق الإماراتية بعدد من العلامات التجارية العالمية في عالم تعديل السيارات.

وتم اختيار الشركة موزعاً معتمداً لمجموعة «تي.إم.جي» للمركبات ذات المحركات الآلية؛ و«ميترا» للإلكترونيات المبتكرة؛ و«جيبسون» المعنية بتطوير أنظمة العوادم عالية الأداء.

وقال محمد المومني، مدير عام «بروفورمنس اتش كيو للسيارات»: باتت القيادة على الطرقات الوعرة إحدى الرياضات الترفيهية الأكثر شعبية في الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على المنتجات الديناميكية والعلامات التجارية والاكسسوارات العصرية نمواً لافتاً.

وتعتزم «بروفورمنس اتش كيو للسيارات» الكشف عن النسخة المعدّلة من سيارة جيب «رانجلر جيه.كي إس.آر.تي» للمرة الأولى إقليمياً، والتي تم تعديلها خصيصاً باستخدام قطع أصلية من «موبار». وتعتبر النسخة الخاصة من سيارة الجيب الوحيدة في العالم التي تخضع لتعديل شامل وتحويل كلي دون إحداث أي تغيير أو إجراء أي عملية لحام على الإطار أو الهيكل.

واشتملت التعديلات المتوائمة مع متطلبات العميل، والتي تمتثل لكل المتطلبات الفنية والتقنية المحددة من قبل «إدارة المرور والترخيص في أبوظبي»، كافة وحدات أنظمة النقل في السيارة، بما فيها المحرك وناقل الحركة وعلبة التحويل والنظم التفاضلية.

بالمقابل، تعتبر النسخة المعدّلة من «رانجلر جيه.كي إس.آر.تي» أول سيارة للقيادة على الطرقات الوعرة يتم تحديثها باستخدام ناقل حركة يدوي قوي كخيار، مما يعزز قدرة السيارة على الوصول إلى 480 حصاناً و375 حصاناً على عجلة القيادة. وتوفر «بروفورمنس اتش كيو للسيارات» مجموعات الأداء العالية والقيادة على الطرقات الوعرة لسيارات الدفع الرباعي من كل العلامات التجارية المتاحة ضمن سوق الإمارات.