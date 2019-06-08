«تويوتا» تشتري بطاريات صينية للسيارات الكهربائية

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم «تويوتا موتور» تعزيز تعاونها مع كبرى الشركات الصينية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس حول العالم على صناعة سيارات أكثر التزاماً بمعايير الانبعاثات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شيجيكي تيراشي نائب رئيس شركة «تويوتا» قوله إن الشركة اليابانية العملاقة ستشتري بطاريات من شركتي «كونتمبوراري إمبريكس تكنولوجي» و«بي.واي.دي» الصينيتين، في إطار توسعها في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف أن «تويوتا» ستتعاون أيضاً مع شركات «توشيبا» و«جي.إس يواسا» و«تويوتا إندستريز» لتنويع مصادر إمداداتها. وذكرت «تويوتا» أنها ستقرر في وقت لاحق خطة توزيع إنتاج شركات البطاريات على مصانعها في المناطق المختلفة، مع التأكيد على أن شركة «باناسونيك» اليابانية سوف تظل شريكاً لها. ورفعت «تويوتا» أهدافها لمبيعات السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تزايد الطلب على هذه السيارات. حيث أصبحت تتوقع أن تصل مبيعاتها السنوية من هذه الفئة إلى 5.5 ملايين سيارة سنوياً على مستوى العالم بحلول 2025.