تويوتا تطور نظام «لكزس آر.إكس»

المصدر: طوكيو - د ب أ

يعتبر نظام تكنولوجيا المعلومات غير التقليدي في السيارة الفارهة «لكزس آر.إكس» أحد أسباب انصراف الراغبين في شراء سيارة فارهة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) عن هذه السيارة.

فواجهة المستخدم شديدة التعقيد والمشتتة للانتباه والتي تعمل بتقنية وسادة اللمس في السيارة «لكزس آر.إكس» تجعل حتى عباقرة التكنولوجيا يفقدون عقولهم، بحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات.

لكن مع طرح السيارة «لكزس آر.إكس 2020» في الأسواق سيكون نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد يحتوي على شاشة تعمل باللمس ويتكامل مع الهواتف الذكية.

يذكر أن «وسادة اللمس» وواجهة المستخدم التي تعمل بنظام يشبه نظام الفأرة في الكمبيوتر الشخصي التي تم طرحها سابقاً، كانت الجزء الأشد إثارة للجدل في نظام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في سيارات لكزس. وكانت أكثر الانتقادات الموجهة إليها هي افتقادها لأمور بديهية وطبيعتها شديدة الحساسية، وهو ما جعل تقييمها منخفضاً.