«بي إم دبليو» تفتتح أول مصنع في المكسيك

المصدر: ميونيخ - د ب أ

قام المسؤولون التنفيذيون في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بافتتاح أول مصنع لها لتجميع السيارات في المكسيك، بعد أسبوع من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن الشركة أنفقت نحو مليار دولار على المصنع الذي أقيم في سهول سان لويس بوتوسي الشاسعة، بشمال وسط المكسيك.يشار إلى أن المصنع هو واحد من بين ثلاثة مصانع أخرى - حيث يوجد اثنان آخران في ألمانيا والصين - وسيقوم بإنتاج الجيل الثالث من سيارات سيدان، التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الأخرى.

يأتي توقيت افتتاح المصنع بعد أيام من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 % على جميع السلع المستوردة من المكسيك، في العاشر من يونيو الجاري، ما لم تتخذ خطوات لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا إلى أمريكا.