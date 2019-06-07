«فيات كرايسلر» تسحب خطتها بشأن الاندماج مع «رينو»

المصدر: روما - د ب أ

سحبت «فيات كرايسلر» خطتها حول الاندماج مع «رينو»، وذلك بعد أن أرجأت الشركة الفرنسية قراراً بشأن ذلك المقترح.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيان للشركة: «أصبح من الواضح أن الظروف السياسية في فرنسا حالياً غير مناسبة ليمضي هذا الاندماج قدماً بنجاح».

وأضافت، أنها لا تزال مقتنعة بأن الخطة كانت مقنعة ومتوازنة بدقة. جاء ذلك بعد أن فشل مجلس إدارة رينو الفرنسية في التوصل لقرار في أعقاب اجتماعه الثاني خلال عدة أيام بمقر الشركة في باريس.

وجاء في بيان مجلس إدارة الشركة الفرنسية المصنعة للسيارات: «لم يتمكن مجلس الإدارة من اتخاذ قرار بسبب طلب تقدم به ممثلو الدولة الفرنسية لتأجيل التصويت إلى اجتماع لاحق للمجلس».

وعرضت فيات كرايسلر الأسبوع الماضي اندماجاً بنسبة 50% لـ 50% والذي قالت إنه سيؤدي إلى تشكيل ثالث أكبر شركة منتجة للسيارات في العالم، بعد فولكسفاجن وتويوتا.