«هيونداي» تطرح «كونا» في أوروبا

المصدر: سيئول - د ب أ

بعد نجاح النسخة التقليدية التي تعمل بمحرك بنزين من السيارة «كونا» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ثم النسخة الكهربائية منها التي يصل مداها إلى 258 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، وبسعر مقبول، تعتزم «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات طرح نسخة هجين من هذه السيارة في أوروبا.

وتعمل النسخة الهجين من السيارة «هيونداي كونا» بمحرك تقليدي سعة 1.6 لتر يتكون من 4 اسطوانات وقوته 104 أحصنة بعزم شدته 109 أرطال لكل قدم مكعب، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 43 حصاناً بعزم شدته 125 رطلاً لكل قدم مكعب، مع بطارية بقوة 1.56 كيلووات/‏ساعة. وتصل القوة الإجمالية للسيارة مع مزج المحركين إلى 139 حصاناً مع عزم شدته 195 رطلاً لكل قدم مكعب. كما تعمل السيارة «كونا» الهجين بنظام ناقل حركة آلي يعطي ست سرعات.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن السيارة «كونا» الهجين تشبه النسخة التقليدية، وليس النسخة الكهربائية. في الوقت نفسه فإنها تتمتع بقمرة خاصة باللونين الأبيض والأسود.