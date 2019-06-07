بالفيديو.. ملتقى هواة "ذوات الحصانين"

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

تجمع هواة السيارة الشعبية الأولى في فرنسا في 2 يوليو الجاري بمقاطعة شير الواقعة وسط فرنسا، للمشاركة في ملتقاهم السنوي لسيارة 2CV أو (سيارة الحصانين).

وقد التحقت 3.000 سيارة كلاسيكية، والتي أنتجتها العلامة سيتروين، بسانت أموند مونترون لإحياء هذه المناسبة.

يذكر أن شركة ستروين باعت بين عامي 1949 و1990 حوالي 5 ملايين سيارة من طراز ذات الحصانين.

ويقدر سعر "ذات الحصانين"، التي هي في حالة جيدة، اليوم بـ 10.000 يورو، وفق وكالة الانباء الفرنسية.