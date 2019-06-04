تراجع مبيعات السيارات في جنوب أفريقيا خلال مايو الماضي

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

انخفضت مبيعات السيارات في جنوب أفريقيا خلال مايو الماضي، وذلك للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن بيانات الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب أفريقيا التي نُشرت الاثنين أظهرت انخفاض المبيعات بنسبة 5.7% لتصل إلى 40506 سيارات خلال شهر مايو الماضي.

وتراجعت مبيعات السيارات بصورة شهرية خلال هذا العام باستثناء شهر أبريل الماضي. ومن المتوقع أن تصدر وكالة الإحصاءات بيانات إجمالي الناتج المحلي اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع اقتصاديو بلومبرج انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال الربع الأول. يشار إلى أن قطاع السيارات يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي لجنوب أفريقيا.