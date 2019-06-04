إنجاز جديد لـ«فيات» للسيارات

المصدر: مِلفي - البيان

تحتفل «فيات» بمرحلة هامة في تاريخها مع إنتاج السيارة رقم 500000 من طرازها فيات 500X في ملفي، جنوب إيطاليا.

ويشكّل هذا الإنجاز فصلاً جديداً من النجاح في حكاية هذا الطراز الذي تصدّر الطليعة في فئته في إيطاليا، وكانت له مكانته الثابتة دائماً بين أفضل عشر سيارات في أوروبا في الفئة نفسها منذ إطلاقه 2014.

ومع إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة من سيارة فيات الكروس أوفر في غضون مدّة لا تتجاوز الخمس سنوات، كان من المناسب أن تكون السيارة التي سجلّت هذا الإنجاز القياسي نسخة مميّزة ذات إصدار خاص وهي 500X 120TH، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بمعرض جنيف الدولي احتفالاً بالذكرى الـ120 على تأسيس علامة فيات التجارية.