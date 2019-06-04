نيسان تتعهد بحماية مصالحها في محادثات اندماج فيات ورينو

المصدر: طوكيو - د ب أ

أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور»، الحاجة إلى مراجعة مستقبل شراكتها مع شركة صناعة السيارات الفرنسية «رينو»، في الوقت الذي تناقش فيه الشركة الفرنسية عرضاً للاندماج مع منافستها الإيطالية الأمريكية «فيات كرايسلر أوتوموبيلز».

وقال هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية في بيان: «انطلاقاً من ضرورة حماية مصالح نيسان، فإن نيسان ستحلل وتدرس العلاقات التعاقدية القائمة وكيف ستمارس نشاطها في المستقبل».

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يعقد مجلس إدارة «رينو» اجتماعاً اليوم للتصويت على عرض الاندماج مع «فيات كرايسلر»، الذي يستهدف إقامة شركة قابضة تضم الشركتين ومقرها في هولندا، بحيث تتقاسم الشركتان ملكية أسهم الكيان الجديد بالتساوي، في حين لن تكون «نيسان» جزءاً من هذا الاندماج، رغم علاقة التحالف القائمة منذ 20 عاماً بين «رينو» و«نيسان».

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن اندماج «رينو» و«فيات» سيؤدي إلى قيام ثالث أكبر شركة سيارات في العالم، إلى جانب خفض نفقات الكيان المشترك، وتوفير المزيد من الموارد لمواجهة التحولات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.