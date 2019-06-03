«أودي» تحصد الجوائز محلياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت «أودي» سلسلة من الجوائز على الصعيدين المحلي والعالمي. وحققت أودي الفوز في أربع فئات من جائزة الشرق الأوسط للسيارات، التي أقيمت في أبوظبي.

واشتملت طرازات أودي التي فازت بهذه الجائزة، على سيارة أودي RS 5 كوبيه، وسيارة أودي A7 سبورت باك، وسيارة أودي A8، وسيارة أودي Q8. وكانت لجنة تحكيم مؤلفة من 19 عضواً من مختلف بلدان الشرق الأوسط، قد قيّمت السيارات ضمن عملية اختيار متعددة المراحل. كما نظرت اللجنة أيضاً في نتائج التصويت على الإنترنت.

من ناحية أخرى، أظهرت نتيجة استطلاع الرأي، الذي أجرته مجلة كونكت الألمانية، تحت عنوان «أفضل الشبكات والخدمات والمصنّعين لعام 2019»، أن أودي هي أفضل شركات تصنيع السيارات على صعيد تقنيات الاتصال.

واحتلت العلامة ذات الحلقات الأربع، موقع الصدارة، متقدمة على 18 منافساً. وقد شارك في هذا الاستطلاع أكثر من 83,000 قارئ للمجلة، ومستخدمٍ لموقعها الإلكتروني على الإنترنت. واختيرت أودي Q8 كأفضل طراز فاخر من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل، لعام 2019، ضمن جائزة شيبستد للسيارات في إسبانيا.