«العربية للسيارات» تسعد عملاءها بتحديثات كبيرة مع «رينو كوليوس 2019»

المصدر: دبي - البيان

طرحت «العربية للسيارات» الطراز الجديد من «رينو كوليوس 2019» في أسواق الإمارات، والذي جاء بتحديثات كبيرة أسعدت به عملاءها من عشاق قيادة منتجات الصانع الفرنسي.

وتتوافر «كوليوس 2019» بمحرك 4 أسطوانات سعته 2000 سي سي بقوة 150 حصاناً أو محرك سعة 2500 سي سي بقوة 170 حصاناً، أو محرك ديزل 4 الأسطوانات سعة 1600 سي سي مع نظام دفع ثنائي أو رباعي حسب اختيار العميل.

ومن ناحية التصميم الخارجي، حصلت «رينو كوليوس 2019» على العديد من التعديلات الجمالية للغاية، حيث تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والصدام الأمامي، كما أضافت الشركة نظاماً ترفيهياً جديداً مع سماعات أحدث.

وتتمتع سيارة «رينو كوليوس 2019» بمزايا قوية وتصميم رياضي جذاب، مع قوالب واقية للأبواب، وقطر كبير على الجانبين، فضلاً عن الواجهة المزينة بخطوط الكروم والفضة. وتأتي المركبة مع تكنولوجيا الدفع الرباعي، وتتميز بقدرتها على اجتياز كافة الطرقات الوعرة، وتم تصميم المحرك وتقنية نقل الحركة بشكل يلبي كافة احتياجات وتوقعات السوق.

وتتميز مقاعد السيارة بتصميم رحب يحيط بالراكب والسائق وأبعاد تجعلها من بين الأفضل في فئتها، بالإضافة لمساحة للركاب في الخلف تصل إلى 289 ملم، وتابلت مجهز بشاشة تعمل باللمس قياس 8.7 بوصات مع تكنولوجيا «آر- لينك 2» ونظام الملاحة. ويتمتع سائقو «كوليوس» بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل نظام الصف السهل للسيارة والتحذير من النقاط العمياء، بالإضافة إلى جهاز التحكم بالمحرك عن بعد، وغيرها من المميزات.

وعلى الطريق، تتمتع السيارة بدرجة عالية جداً من الثبات والقوة، حيث حرصت الشركة الفرنسية على توفير أقصى درجات الأمان للسائقين رغم تجربة قيادة السيارة بسرعات عالية، لكن ظلت درجة ثبات السيارة مبهرة مما يوفر درجة كبيرة من الطمأنينة للسائقين على الطريق.